Часть батальона «Донбасс» идет в подчинение Минобороны

Об этом говорится в сообщении батальона «Донбасс», опубликованном во вторник, 20 января, на их странице в Facebook.

"Не желая принимать участие в дальнейшей эскалации напряжения в подразделении, часть бойцов батальона "Донбасс" первого набора, принимавших участие в боевых действиях и освобождении городов Новоекатериновка, Лисичанск, Артемовск, Попасная, Иловайск и других городов приняли решение о переходе и дальнейшем прохождении службы в рядах ВС Минобороны", - сказано в заявлении.

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"Согласно совместной директивы Минобороны и Генштаба от 17 января 2015 года в составе ВСУ создан 46 Отдельный батальон спецназначения "Донбасс - Украина", в который перешли из Нацгвардии и других подразделений большая часть бойцов батальона "Донбасс" первого набора а также другие добровольцы и патриоты", - говорится в сообщении

Командиром батальона утвержден бывший начальник штаба - первый заместитель командира батальона "Донбасс" подполковник Вячеслав Власенко, позывной "Филин".

Согласно информации, штат батальона около 1000 человек, обеспеченных новейшим украинским вооружением и бронетанковой техникой. Сейчас бойцы проходят процедуру оформления в подразделение.