Яценюк заявил, что никогда не скажет “острых вещей” в адрес Тимошенко, и признал “историческую роль” Порошенко

Несмотря на это, политик заявил, что имеет "существенные отличия" в социальных, экономических и политических взглядах с ВО Батькивщина.

Бывший премьер-министр Украины и лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк отказался давать политическую оценку лидеру партии ВО Батькивщина Юлии Тимошенко, сказав, что "никогда не скажет острых вещей" в адрес людей, с которыми он работал или имел "совместную политическую жизнь".

Несмотря на это, политик заявил, что имеет "существенные отличия" в социальных, экономических и политических взглядах с ВО Батькивщина. В интервью Радио НВ Яценюк подчеркнул, что программа партии Юлии Тимошенко "более социально-популистская", а его - "сугубо рыночная".

"Мы точно имеем существенные различия в социальных, экономических и политических взглядах с Батькивщиной сегодня. Это естественно, потому что их программа более социально-популистская, моя программа - сугубо рыночная. Насчет того, кого поддерживать - люди определятся, кого поддерживать, а наша партия может поддерживать только членов нашей партии", - отметил он в первом за долгое время развернутом интервью.

Помимо этого, экс-премьер-министр сказал, что президент Петр Порошенко осуществил "историческую вещь, которая никому не удавалась" - инициацию предоставления томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

"Я не знаю, что история напишет о Петре Алексеевиче, но я знаю точно, что, если этот процесс будет завершен (а он уже на завершающей стадии), он войдет в историю как личность, которая это сделала", - отметил Яценюк.

Лидер Народного фронта не стал комментировать другие аспекты работы Порошенко, сказав, что его президентскую деятельность оценит украинский народ.

Напомним, что ранее в интервью Радио НВ политическую деятельность главы партии ВО Батькивщина Юлии Тимошенко оценили лидер Руха новых сил и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили и народный депутат Сергей Лещенко.

Саакашвили назвал Тимошенко "очень талантливым политиком", сказав, что в этом она превосходит Порошенко; а Лещенко отметил, что лидер Батькивщины постоянно меняет свои принципы, в зависимости от политической конъюнктуры.

Арсений Яценюк - премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер политической партии Народный фронт. В разное время занимал, в частности, должности министра экономики, министра иностранных дел, исполняющего обязанности главы Национального банка и председателя Верховной Рады.