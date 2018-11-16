Комитет Генассамблеи ООН утвердил обновленный проект резолюции по оккупированному Крыму

Проект резолюции касается защиты прав человека в оккупированном Крыму, что нарушаются Российской Федерацией как государством-оккупантом.

Третий комитет Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций утвердил очередной раз обновленный проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)».

Соответствующий документ поддержало 67 стран-членов ООН, против - 26, воздержались - 82.

Постоянное представительство Украины при ООН сообщило, что ключевые элементы проекта резолюции включают ряд требований к Российской Федерации как к государству-оккупанту. В тексте документа указано "подтверждение недопустимости захвата территории Крыма силой и обязательство вернуть оккупированные территории".

Также речь идет об осуждении политически мотивированных преследований граждан Украины, о призыве освободить всех украинцев, которые незаконно содержатся в оккупированном Крыму и в РФ. Незаконно лишенные свободы украинский режиссер Олег Сенцов, активист Владимир Балкух и крымскотатарский правозащитник Эмир-Усеин Куку признаются политическими заключенными.

В тексте документа выражается "осуждение РФ за принудительный перевод населения в российское гражданство и привлечение к военным операциям, а также проведение незаконных избирательных кампаний", "призыв к РФ предоставить доступ к незаконно удерживаемым украинским гражданам на российской территории и в Крыму независимых врачей из международным медицинских организаций, а также украинских должностных лиц", и "призыв к РФ воздержаться от криминализации права на свободу слова и права на свободное собрание в Крыму, прекратить дискриминацию тех, кто не признает оккупацию".

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Вместе с тем, высказывается требование к международным организациям и специализированным учреждениям ООН обозначить в официальных документах украинский полуостров как "Автономная республика Крым и город Севастополь (Украина), которые являются временно оккупированными Российской Федерацией".

В документе выражается поручение Генеральному секретарю ООН подготовить отчет о выполнении этой резолюции и разработать рекомендации для дальнейших действий.

После этого рассмотрения на заседании комитета проект резолюции Генассамблея ООН окончательно рассмотрит в декабре этого года.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября во время выступления на общих дебатах 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Петр Порошенко призвал членов ассамблеи поддержать новый проект резолюции по оккупированному Россией Крыму с целью поддержки украинских политзаключенных. В этом проекте резолюции перечислены имена всех украинских политзаключенных.

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19 декабря 2017 года Генеральная ассамблея ООН одобрила обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)". За нее проголосовали 70 стран. Против были 26 стран, воздержались 76. Первый раз резолюцию о положении в области прав человека в оккупированном Крыму Генассамблея рассматривала в декабре 2016 года. Тогда ее поддержали тоже 70 стран, еще 77 стран воздержались и 26 проголосовали против.

27 марта 2014 года Генассамблея ООН приняла первую резолюцию по украинскому Крыму, которая не признает проведенный 16 марта референдум в Крыму об отделении от Украины и дальнейшую аннексию полуострова Россией.

"За" резолюцию проголосовали 100 членов Генассамблеи, воздержались - 58, а одиннадцать проголосовали "против".

В резолюции, которая называется "Территориальная целостность Украины" отмечается, в частности, что референдум в Крыму "не имеет силы и не может быть основанием для изменения статуса Автономной Республики Крым или города Севастополя".