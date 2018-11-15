Почему не заработают российские санкции против Украины

Несколько недель назад Российская Федерация приняла решение ввести специальные экономические меры в отношении отдельных физических и юридических лиц.

В частности, было предусмотрено блокирование (замораживания) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории Российской Федерации, а также запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы территории Российской Федерации.

Однако стоит отметить, что первый вид указанных санкций является специальным и прямо не предусмотрен перечнями, содержащимися в законах № 127-ФЗ и № 281-ФЗ. Более того, тот факт, что применены были ограничения лишь в виде блокирования активов и запрета на вывод капитала, свидетельствует о том, что их введение не имело под собой цель в виде полного прекращения хозяйственных операций между украинскими и российскими субъектами хозяйствования.

Реальной целью введения санкций является поддержка отдельных отраслей экономики РФ

Так, закон № 127-ФЗ допускает применение таких мер воздействия (противодействия) как запрет или ограничение на ввоз на территорию РФ и/или с территории РФ продукции, сырья (с последующим утверждением их перечня), запрет или ограничение на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд, а также нужд отдельных видов юридических лиц, запрет или ограничение на участие в приватизации, выполнении работ, оказании услуг по продаже федерального имущества и т.п. Вместе с тем, ни одно из указанных ограничений введено не было, что только подтверждает предположение о том, что их принятие не ставило целью полное прекращение экономического сотрудничества между странами. Это также может указывать на то, что реальной целью введения санкций является поддержка отдельных отраслей экономики РФ, эффективность которых не зависит от поставок и сотрудничества с украинскими контрагентами.

Отдельно следует упомянуть о перечне лиц, в отношении которых были введены специальные экономические меры. Речь идет о списке из 322 физических лиц и 68 компаний, в том числе и инкорпорированных за пределами Украины (Великобритания, Швейцария).

Персональные санкции РФ не являются такими же всеобъемлющими как санкции США

Во-первых, не стоит упускать из виду и тот факт, что введенные санкции указанным списком не ограничиваются и распространяются, в том числе, на организации, контролируемые подсанкционными субъектами. Однакоперсональные санкции РФ не являются такими же всеобъемлющими как санкции США, которые распространяются вообще на любое лицо, оказывающее материальную помощь, спонсорство, обеспечивающее финансовую, материальную или технологическую поддержку подсанкционным субъектам.

Во-вторых, следует помнить, что на сегодня до конца не ясен механизм поиска подконтрольных подсанкционным субъектам организаций, а также перечень органов, которые должны заниматься подобным вопросом.

Заслуживает внимания и тот факт, что нормативно-правовые акты, на основании которых были введены персональные санкции РФ, не содержат четкого указания на ответственность за нарушение действующего санкционного режима. То есть, в виду отсутствия специальных видов ответственности, применяться, вероятно, будут общие положение об административной ответственности, в частности, предусмотренная статьей 16.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (несоблюдение запретов на ввоз товаров), которая предусматривает штраф в размере от 2500 рублей (для физических лиц) до 300 000 рублей (для юридических лиц).

Таким образом, на сегодня российские санкции не имеют всеобъемлющего характера и фактически не должны препятствовать проведению операций через посредников (их цепочки), в том числе и расположенных на территории другой страны. Однако подобные факты обхода санкций довольно легко отслеживаются и могут послужить основанием для дальнейшего расширения санкционных списков – именно по их наполняемости можно будет судить, что было реальной целью введения специальных экономических мер.

Иван Божко, юрист ЮФ «Ильяшев и Партнеры»