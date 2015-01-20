Украина готова. И?

Новостные ленты «потрясла» очередная топ-новость от президента Порошенко – «Украина готова к немедленному созыву контактной группы, встрече в «нормандском формате» для подписания графика имплементации Минских соглашений».

Насколько не изменяет память, начиная с сентября прошлого года, Украина к заседаниям минской контактной группы готова всегда. Только это мало что дает.

Большинство нашего народа – это люди, которые не посвящены в глубины дипломатических тайн. И много, из того, что происходит, им не понять. Например, они знают: много месяцев в стране идет война, на которую, оставляя дома и семьи, уезжают мужчины и женщины. С самого начала войны они смс-ками перечислили миллионы и миллионы своих гривен на счета Минобороны, потому что государство их попросило, и как в этой ситуации можно было поступить иначе? Они отправляли и отправляют на фронт тысячи тонн помощи, начиная от «сухого борща» и заканчивая восстановленными на частных СТО и фермах боевыми машинами из прошлой жизни. Они отправляют туда самое главное, что у них есть, - отцов и детей, многие из которых возвращаются калеками, убитыми или не возвращаются вовсе. И уже СБУ и иже с ними еще долго будут искать их или их останки. Чтобы было - что похоронить старой матери.

Потому что война. Или АТО. Или мирный план и, в который раз, односторонне провозглашенный «режим тишины».

С начала года опять - три волны новой мобилизации и громкие напоминания Генштаба об уголовной ответственности в случае уклонения. А в случае неуклонения от снаряда – смерть. Ради защиты Родины от врага – да. А ради одностороннего перемирия с врагом?

Еще 5 декабря Порошенко, обращаясь к «киборгам», заявил, что, если врагу отдать аэропорт, то террористы дойдут до Львова: «Я уверен, что мы там защищаем всю Украину. Сдадим «Донецк» - враг будет в Борисполе, или в Гостомеле, или во Львове».

Но почему-то во время очередного «перемирия» не наши, а блок-посты террористов «вырастают» на новых территориях, и на них уже проверяют «киборгов», которые едут в аэропорт на ротацию…

На Марше против террора, выступая на Майдане, президент снова выступил с речью: “Мы не отдадим ни пяди украинской земли, мы вернем Донбасс. Мы возобновим на Донбассе украинство и мы продемонстрируем, что еще одним чрезвычайно важным фактором нашей победы является наше с вами единство. Сейчас Украина едина как никогда”.

Да, Украина едина против врага. Но едина ли она и с высшим военным руководством? Где стояли «ДНР» и «ЛНР» с россиянами в августе? Где они стоят сейчас? И сколько от их рук людей гибнет в каждый день этого пресловутого «перемирия» – военных и гражданских? И смогут ли патриотические призывы из телевизора вместе с новостями от дипломатов о необходимости мирного урегулирования и дальше поддерживать дух бойцов, которые на передовой должны суметь победить войну миром?

На встрече с польским премьером Порошенко подчеркнул, что Украина стремится к миру: "Вчера по моему поручению Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление с утверждением, что мы готовы в любое время, в любую минуту подписать немедленно соглашение о прекращении огня при условии соблюдения Минских договоренностей в полном объеме".

И ему сразу ответили, в частности, рассылкой в СМИ от так называемого «Пресс-центра «Новороссия» словами небезызвестного «контактера» Пушилина: «ЛНР» и «ДНР» требуют дополнительных гарантий. «Нам нужны гарантии и подтверждения встречи. В очередной раз мы уже приезжали в Минск, и покинули его ни с чем, так что украинской стороне доверять нельзя. Если такая встреча и состоится, то мы ждём официального приглашения от более авторитетной стороны, например, от ОБСЕ». Между прочим, при этом данный спикер еще и «подчеркнул», что «лидеры» названных «республик» намерены прибыть на встречу «только для подписания» согласованного контактной группой документа, тогда как участвовать в его разработке - не намерены. То есть, что именно готова уже «в любую минуту подписать немедленно» украинская сторона – не совсем понятно.

И в этот же день «ЛНР» заявила о создании собственной авиации, что, по мнению представителя СНБО Лысенко «свидетельствует о начале информационной кампании по прикрытию возможного использования российской военной авиации против сил Антитеррористической операции».

И в этот же день две батальонно-тактических группы вооруженных сил Российской Федерации пересекли границу Украины.

И в этот же день сепаратисты подорвали перекрытия второго этажа нового терминала Донецкого аэропорта. Обломки упали и на украинских бойцов, как минимум, много раненых.

И в этот же день президент Украины объясняет, что применение украинскими военными огня в Донецком аэропорту в условиях «безнаказанного нарушения режима прекращения огня» со стороны террористов было лишь разовым: "Я дал поручение однократно дать ответ в связи с тем, что нам просто запретили вывезти наших раненых и погибшего из Донецкого аэропорта, эвакуировать".

И непонятно простому народу - так война или мир? Как в разгар войны договориться о мире с теми, кто нарочито идет на обострение? Торгуется? Тогда какой мир и какой ценой? Инструмент армии – оружие, дипломатов – слово. А президент – и главный армейский командующий, и главный дипломат сразу. И сколько еще времени солдатам в «режимах тишины» безответно стоять под «Градами»?

Оно, конечно, могут сказать, что солдатское дело – телячье: наступать – бежать, отступать - бежать. И не умствовать. Но в нашей армии большинство – сознательные и патриоты. Может, пора что-то менять? А то в одной киноистории уже было такое, что отправленное на изюмский шлях войско взбунтовалось: «Говорят царь – ненастоящий!».