Пентагон: терроризм и агрессия РФ угрожают безопасности Европы
09:25, 20 января 2015Политика
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Террористические акты и агрессия России - основные факторы, представляющие опасность для Европы.
Пентагон считает, что большую опасность для безопасности Европы составляет РФ / joinfo.ua
Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Мартин Демпси в ходе встречи в Риме с итальянским военным руководством, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на сайт Пентагона.
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"Впервые в течение длительного времени США и союзники сталкиваются с очень отчетливыми угрозами - обычной вооруженной со стороны России, а также нестандартной угрозой со стороны террористов", - сказал Мартин Демпси.
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