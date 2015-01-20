Пентагон: терроризм и агрессия РФ угрожают безопасности Европы

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Мартин Демпси в ходе встречи в Риме с итальянским военным руководством, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на сайт Пентагона.

Читайте такжеВ НАТО заявили об опасности военных самолетов РФ для гражданской авиации

"Впервые в течение длительного времени США и союзники сталкиваются с очень отчетливыми угрозами - обычной вооруженной со стороны России, а также нестандартной угрозой со стороны террористов", - сказал Мартин Демпси.