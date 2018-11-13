Избиение Найема: нардеп требует более 3 миллионов гривень моральной компенсации – СМИ

Курс лечения и затраты на получение правовой помощи парламентарий оценил в 50 тысяч гривень.

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем подал в суд гражданский иск, требуя возмещения ему материального и морального ущерба с Умолта Темербулатова, Ахмеда Саитова и Магомед-Салих Саитова, обвиняемых в совершении хулиганских действий по отношению к парламентарию в апреле этого года.

Об этом "Стране" сообщил адвокат подозреваемых Олег Ищенко.

В исковом заявлении, которое направил 26 октября в Шевченковский райсуд Киева Найем, говорится: действия его обидчиков привели к нанесению нардепу телесных повреждений в виде перелома челюсти и сотрясения мозга. Курс лечения и затраты на получение правовой помощи парламентарий оценил в 50 тысяч гривень. Кроме того, он заявил о моральном ущербе на 3,2 миллиона гривень суммарно к подозреваемым в деле о его избиении.

Найем настаивает на том, что в результате потасовки на Бессарабке были унижены его честь, достоинство, престиж и деловая репутация как народного депутата Украины.

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"Все эти обстоятельства в виде ухудшения состояния здоровья, порчи моей репутации, в том числе как народного депутата, причиняют мне душевную боль и страдания за несправедливость, проявленную по отношению ко мне, неуважение с их стороны (имеются в виду обвиняемые - ред.) к минимальным нормам морали и правил поведения, что вылилось в открытое избиение за высказанные замечания и просьбы быть людьми", - указано в иске парламентария.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля в центре Киева автомобиль народного депутата Найема подрезал Mercedes, начался спор. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. Во время конфликта один из мужчин ударил депутата в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Найем был госпитализирован и впоследствии прооперирован. Правоохранители задержали по подозрению в нападении троих мужчин - двоих граждан РФ и одного гражданина Украины. Им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

2 мая суд избрал задержанному Магомеду-Салиху Саитову, племяннику председателя ВОО "Диаспора чеченского народа" Данилы Гончарова, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать место жительства. Судья обязал Саитова носить электронный браслет, а также сдать паспорта сроком до 30 июня 2018 года.

3 мая суд избрал гражданину Украины Ахмеду Саитову и гражданину РФ Умалу Тимербулатову меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать место проживания в период с 23.00 до 6.00 до 30 июня.

Четвертый подозреваемый в нападении на депутата - Магомед-Амин Саитов, который в день совершения нападения вылетел в Баку. Ему заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК, он объявлен в розыск.

5 мая он был задержан в Азербайджане. ГПУ направила в Азербайджан запрос на экстрадицию Саитова в Украину. Азербайджанская сторона отказала в экстрадиции.

В начале октября прокуратура города Киева утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении группы лиц, причастных к хулиганским действиям в отношении найема.