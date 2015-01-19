Украинская делегация примет участие в заседаниях военного комитета НАТО
11:01, 19 января 2015Политика
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Украинская делегация примет участие в заседаниях военного комитета НАТО, которые пройдут в Брюсселе 20-22 января.
Reuters
Об этом сообщил исполняющий обязанности спикера Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Селезнев.
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"С 20 по 22 января в Брюсселе украинская военная делегация во главе с начальником Генерального штаба, главнокомандующим ВСУ, генерал-полковником Виктором Муженко примет участие в заседаниях военного комитета НАТО на уровне начальников Генеральных штабов", - сообщил Владислав Селезнев.
По его словам, участники заседания ознакомятся с планами реформирования ВСУ и ситуацией в стране и возле ее границ. Также стороны обсудят перспективы военного сотрудничества в формате "Украина – НАТО".
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