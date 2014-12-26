Президент утвердил состав украинской части рабочей группы Украина-НАТО

Текст указа опубликован на сайте президента.

Председателем украинской части совместной рабочей группы будет заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль.

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Также в состав группы вошли: заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Тигран Авакян, первый заместитель председателя СБУ Юрий Артюхов, первый заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Анатолий Бойко, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, первый заместитель министра обороны Иван Руснак, первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк, первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Юрий Сергиенко и заместитель председателя службы внешней разведки Владимир Синькевич.