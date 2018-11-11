На оккупированных территориях Донбасса начались фейковые выборы
08:28, 11 ноября 2018Война
453 0
На подконтрольных «ДНР» территориях открылись 408 "избирательных участков".
Иллюстрация REUTERS
На оккупированных боевиками территориях Донбаса в 8 утра открылись «избирательные участки».
Читайте такжеВ МИД Канады прокомментировали псевдовыборы на оккупированном Донбассе
Об этом сообщают подконтрольные оккупантам информационные ресурсы. Так, на подконтрольных «ДНР» территориях открылись 408 избирательных участков. На территориях «ЛНР» - 316 участков.
Как сообщал УНИАН, 11 ноября в псевдореспубликах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей состоятся так называемые "выборы", где якобы выберут глав «ДНР» и «ЛНР», а также «депутатов парламента».
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, запланированных на 11 ноября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Псевдовыборы на оккупированном Донбассе