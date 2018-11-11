На оккупированных территориях Донбасса начались фейковые выборы

На подконтрольных «ДНР» территориях открылись 408 "избирательных участков".

На оккупированных боевиками территориях Донбаса в 8 утра открылись «избирательные участки».

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Об этом сообщают подконтрольные оккупантам информационные ресурсы. Так, на подконтрольных «ДНР» территориях открылись 408 избирательных участков. На территориях «ЛНР» - 316 участков.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября в псевдореспубликах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей состоятся так называемые "выборы", где якобы выберут глав «ДНР» и «ЛНР», а также «депутатов парламента».

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, запланированных на 11 ноября.