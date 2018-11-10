Отныне за незаконное пересечение государственной границы Украины россиянам грозит до трех лет тюрьмы

В Украине вступил в силу закон, которым вводится уголовная ответственность за незаконное пересечение границы гражданами РФ. Законом предусмотрено, в частности, наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

В Украине вступил в силу закон, которым вводится уголовная ответственность за незаконное пересечение границы гражданами государства-агрессора.

Согласно закону, Уголовный кодекс Украины дополнен статьей 332-2 «Незаконное пересечение государственной границы Украины».

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Установлено, что пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или по документам, которые содержат недостоверные сведения, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

Те же действия, совершенные повторно или группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Совершение этих действий в сочетании с насилием или с применением оружия будет караться лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 18 октября, президент подписал его 7 ноября.

9 ноября закон был опубликован в газете «Голос Украины».