Верховная Рада ввела уголовную ответственность за незаконное пересечение госграницы

Незаконное пересечение госграницы Украины представителями государства-агрессора будет караться лишением свободы на срок до 3 лет.

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины (№7017).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 243 из 343 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом Уголовный кодекс Украины дополняется статьей 332-2 «Незаконное пересечение государственной границы Украины».

Устанавливается, что пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора в любой способ в обход пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или по документам, содержащим недостоверные сведения, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

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Те же действия, совершенные повторно или группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Совершение этих действий в сочетании с насилием или с применением оружия будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Кроме того, в Уголовном процессуальном кодексе Украины законом устанавливается, что следователи органов безопасности осуществляют досудебное расследование преступлений, предусмотренных этой статьей Уголовного кодекса Украины.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

В то же время, Главное юридическое управление Аппарата ВР в своих замечания к законопроекту, в частности, отмечает, что в статье 332-2 Уголовного кодекса Украины предлагается так называемый формальный состав преступления, а именно пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства.

«Единственным отличием между составом административного правонарушения, предусмотренного статьей 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях и частью первой новой статьи 332-2 Уголовного кодекса Украины, будет цель совершения такого деяния. При отсутствии указанной цели соответствующие действия будут квалифицироваться как административное правонарушение. При этом доказать наличие или отсутствие признаков субъективной стороны состава преступления в действиях лица без мер оперативно-розыскной деятельности на практике будет довольно сложно», - говорится в тексте.

Отмечается, что невозможность выявления и фиксации наличия в действиях лица таких специальных признаков является неприемлемым в контексте индивидуальной юридической ответственности и презумпции невиновности.

Вместе с тем, отметили в Главном юридическом управлении, использование в тексте законопроекта формулировки «причинение вреда интересам государства» для определения объективной стороны состава преступления является «недопустимым, поскольку имеет достаточно общий характер и требует конкретизации для недопущения произвольного толкования».

«Такой законодательный подход по совершенствованию вопросов уголовно-правовой ответственности не учитывает предписания статьи 8 Конституции Украины о принципе верховенства права, а также правовые позиции Конституционного суда Украины, который пришел к выводу, что определяющими элементами верховенства права являются принципы равенства и справедливости, правовой определенности, ясности и недвусмысленности правовой нормы, поскольку иное не может обеспечить ее единообразного применения, не исключает неограниченности трактовки в правоприменительной практике и неизбежно приводит к произволу», - отмечают в управлении.

Принцип правовой определенности означает, что «ограничение основных прав человека и гражданина и воплощение этих ограничений на практике допустимо только при условии обеспечения предсказуемости применения правовых норм, устанавливаемых такими ограничениями». «То есть, ограничение какого-либо права должно основываться на критериях, которые позволят лицу отделять правомерное поведение от противоправного, предвидеть юридические последствия своего поведения», - говорится в тексте.

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