Псевдовыборами на Донбассе Москва хочет легитимизировать назначенных ранее главарей - Грицак

Председатель СБУ призвал жителей оккупированного Донбасса не идти на так называемые «выборы», поскольку их проведение является грубым нарушением украинского законодательства.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак подчеркивает, что российские власти в Москве уже назначила новых главарей для осуществления управления на оккупированном Донбассе, но теперь хочет их легитимизировать путем проведения так называемых «выборов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ сказал на брифинге.

«Так называемые главы «ДНР» и «ЛНР» уже назначены в Москве - это Пушилин и Пасечник», - подчеркнул Грицак.

«Осталось немного - фактически придать видимость легитимности проведения этого действа на Донбассе», - добавил он.

При этом Грицак обратился к украинцам, живущим на оккупированном Донбассе. «Независимо от того, пойдете вы на эти «выборы» или не пойдете, руководителей вам уже назначили. И лучше вы на них не ходите, поскольку это является грубым нарушением украинского законодательства», - предупредил он.

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Как сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября назначены так называемые «внеочередные выборы глав «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов».

В Евросоюзе и США заявили, что назначение «выборов» в так называемых «ЛНР» и «ДНР» является нарушением Минских договоренностей.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о «чрезвычайной важности» того, кто возглавит оккупационные администрации временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей после псевдовыборов 11 ноября. Он утверждает, что так называемые «выборы» главарей «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов» не противоречат Минским соглашениям.