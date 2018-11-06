У Путина признали влияние на главарей "ДНР" и "ЛНР"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что так называемые «выборы» глав «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов» не противоречат Минским соглашениям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о «чрезвычайной важности» того, кто возглавит оккупационные администрации временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей после так называемых «выборов» 11 ноября.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, соответствуют ли так называемые «выборы» на оккупированном Донбассе «Минску-2» с точки зрения Кремля.

«Скажем так – они не идут в разрез Минским соглашениям, по крайней мере. Там об этом ничего не говорится», - отметил он.

На замечание корреспондента УНИАН, что этими документами предусмотрено проведение выборов на Донбассе по украинским законам, Песков сказал, что необходимо читать предшествующие пункты «Минска-2».

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«Если прочитаете предыдущие пункты, то увидите, что там много всего, что должно было быть сделано украинской стороной, что не было выполнено», - отметил он.

По словам Пескова, говорить со стороны Украины о противоречии этих «выборов» Минским соглашениям «не вполне корректно, и не думаю, что это возможно, потому что та плачевная ситуация с реализацией «Минского пакета» как раз и спровоцирована нежеланием Киева выполнять эти договоренности».

Он заявил, что неоднократные террористические акты, которые «имели место в республиках Донбасса в отношении тех, кто сейчас руководит республиками, осложнили ситуацию».

Отвечая на вопрос, признает ли Кремль эти «выборы», Песков предложил дождаться окончания голосования.

«Давайте, «выборы» состоятся, потом будем говорить», - сказал он.

При этом Песков отметил, что после «выборов» «так или иначе будут изменения» на временно оккупированных территориях Донбасса.

«Безусловно, Москва имеет влияние на руководство этих республик, но оно не безгранично, поэтому личность того, кто станет во главе руководства, чрезвычайно важна», - добавил Песков.

Как сообщал УНИАН, на 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначены так называемые «внеочередные выборы глав «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов».

В ЕС и США заявили, что назначение «выборов» в так называемых «ЛНР» и «ДНР» является нарушением Минских договоренностей.