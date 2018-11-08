Рада планирует вдвое увеличить украинский контроль на море

Принятие закона позволит расширить контролируемую территорию на море на 12 миль, создаст основания для существенного сокращения контрабандного трафика в Черном море и предотвращения случаев нарушения государственной границы.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О прилегающей зоне Украины» (№8361).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 238 народных депутатов.

Народный депутат от «БПП» Ирина Фриз отметила, что принятие закона позволит расширить контролируемую территорию на море на 12 миль, создаст основания для существенного сокращения контрабандного трафика в Черном море, а также для предотвращения случаев нарушения государственной границы, положительно повлияет на безопасность в регионе и обеспечение экономического суверенитета Украины.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что на сегодняшний день Украина не установила прилегающую зону, а, соответственно, отсутствует и нормативно-правовой акт, который регулировал бы ее правовой статус и режим.

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Законопроектом определено, что прилегающая зона Украины - это морской район, который прилегает к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии 24 морских миль, отсчитываемых от тех же исходных линий, что и территориальное море Украины.

В законопроекте отмечается, что Украина в своей прилегающей зоне через уполномоченные органы осуществляет контроль и юрисдикцию, необходимые для предотвращения нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных правил в пределах территории Украины, включая внутренние морские воды Украины и ее территориальное море.

С целью предотвращения нарушений уполномоченные органы Украины имеют право останавливать, осуществлять осмотр, задержание или арест судов под украинским или иностранным флагом и/или членов их экипажей (за исключением военных кораблей и других государственных судов, используемых в некоммерческих целях) в случае, если существуют достаточные основания полагать, что судно, осуществляющее плавание в прилегающей зоне Украины, нарушило или может нарушить требования законодательства Украины.

Право останавливать, осуществлять осмотры, преследовать по горячим следам, задерживать суда и/или членов их экипажей за правонарушения в прилегающей зоне предоставляется органам Морской охраны Государственной пограничной службы Украины в лице командира (начальника) судна, которым выявлены нарушения и проведено задержание нарушителя.

Законопроектом предусмотрено, что против судов-нарушителей принимаются обусловленные обстоятельствами меры, необходимые для прекращения нарушения и задержания нарушителей, включая применение силы, в порядке, установленном действующим законодательством.