Ющенко ничего не скажет Раде до тех пор, пока коалиция не примет законы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратится к парламенту со своим ежегодным посланием только после того, как будет проголосован пакет законопроектов, внесенный в коалиционное соглашение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время согласительного совета заявил председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК. «Послание Президента после сегодняшних консультаций с Президентом будет после того, как ВР проголосует коалиционные законопроекты», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, это будет логическим следствием деятельности коалиции.

В то же время, отметил А.ЯЦЕНЮК, в ВР не будет ни одного пакетного голосования по законопроектам и каждый документ пройдет необходимую процедуру.