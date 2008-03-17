Ющенко ничего не скажет Раде до тех пор, пока коалиция не примет законы
15:39, 17 марта 2008Политика
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Президент договорился со спикером
|Арсений Яценюк
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время согласительного совета заявил председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК. «Послание Президента после сегодняшних консультаций с Президентом будет после того, как ВР проголосует коалиционные законопроекты», - сказал А.ЯЦЕНЮК.
По его словам, это будет логическим следствием деятельности коалиции.
В то же время, отметил А.ЯЦЕНЮК, в ВР не будет ни одного пакетного голосования по законопроектам и каждый документ пройдет необходимую процедуру.
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