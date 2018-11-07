Порошенко ожидает новых санкций Запада против РФ из-за "выборов" на оккупированном Донбассе

Президент подчеркивает, что сейчас необходимо говорить не об ослаблении санкций против России, а об их усилении.

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что проведение в оккупированных районах Донбасса фейковых выборов 11 ноября запустит введение новых санкций стран Запада против России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время международной конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед» в Киеве.

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«Ожидаю, что так называемые фейковые выборы 11 ноября запустят введение новых санкций и покажут, что терпение Запада также не безгранично», - заявил он.

«Теперь время говорить не об ослаблении санкций против России, а об их усилении», - считает президент.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о "чрезвычайной важности" того, кто возглавит оккупационные администрации временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей после псевдовыборов 11 ноября. Он утверждает, что так называемые "выборы" главарей "ДНР" и "ЛНР" и так называемых "депутатов парламентов" не противоречат Минским соглашениям.