США осудили предстоящие "выборы Л/ДНР"
20:32, 06 ноября 2018Политика
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В посольстве США подчеркнули, что эти "выборы" не будут признаны на международном уровне.
REUTERS
США осуждают предстоящие "выборы" в "Л/ДНР". Об этом сообщается в Twitter американского посольства в Киеве.
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«Незаконные выборы и так называемые «республики» только способствуют продолжению этого неприемлемого конфликта», - говорится в сообщении.
В ведомстве также подчеркнули, что эти "выборы" не будут признаны на международном уровне.
Как сообщал УНИАН, так называемые выборы на подконтрольной террористам "ДНР" и "ЛНР" территориях Донбасса состоятся 11 ноября.
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