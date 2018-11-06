цей матеріал доступний українською

США осудили предстоящие "выборы Л/ДНР"

20:32, 06 ноября 2018
Политика
195 0
REUTERS

Читайте такжеНа переговорах в Минске Россия официально признала "выборы в Л/ДНР" - Геращенко

«Незаконные выборы и так называемые «республики» только способствуют продолжению этого неприемлемого конфликта», - говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что эти "выборы" не будут признаны на международном уровне.

Как сообщал УНИАН, так называемые выборы на подконтрольной террористам "ДНР" и "ЛНР" территориях Донбасса состоятся 11 ноября.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Псевдовыборы на оккупированном Донбассе
Теги: #выборы на Донбассе