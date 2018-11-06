США осудили предстоящие "выборы Л/ДНР"

В посольстве США подчеркнули, что эти "выборы" не будут признаны на международном уровне.

США осуждают предстоящие "выборы" в "Л/ДНР". Об этом сообщается в Twitter американского посольства в Киеве.

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«Незаконные выборы и так называемые «республики» только способствуют продолжению этого неприемлемого конфликта», - говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что эти "выборы" не будут признаны на международном уровне.

Как сообщал УНИАН, так называемые выборы на подконтрольной террористам "ДНР" и "ЛНР" территориях Донбасса состоятся 11 ноября.