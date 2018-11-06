Дело Мартыненко уже начало рассыпаться, а НАБУ пытается его клонировать - адвокат

Юрист считает, что НАБУ устроило "пиар-шоу" на процессуальном действии, чтобы поддерживать "медийный негатив" к Мартыненко.

Адвокат экс-нардепа Николая Мартыненко Петр Бойко считает, что прокурор САП Симкив 5 ноября закончил чтение в Шевченковском райсуде Киева обвинительного акта фактически против НАБУ, а не против его подзащитного, а само дело против Мартыненко уже начало "рассыпаться".

По мнению адвоката, которого цитирует пресс-служба Мартыненко, представитель САП в зале суда устроил "сеанс юридического стриптиза" для НАБУ, которое, по словам адвоката, превратилось в "почтальона Печкина", пытаясь создать очередной информационный повод против экс-депутата.

"Так называемое "дело Мартыненко" уже начало рассыпаться - озвученное прокурором не соответствует материалам дела. Там полный набор многочисленных нарушений законов, некомпетентности и предвзятости НАБУ. Защита с документами на руках опровергнет все сфабрикованные обвинения", - подчеркнул адвокат.

По его словам, НАБУ 2,5 лет оттягивало передачу дела в суд, в то время как Мартыненко потребовал открытого судебного процесса.

"Для НАБУ и лояльных "активистов" было удобно пиариться на резонансном деле, объявлять преступниками без суда, нарушать презумпцию невиновности и права человека. Но в суде праздник пиара закончится, потому что там надо говорить на языке юридических фактов", - подчеркнул Бойко.

Он сказал, что НАБУ публично расписалось в нарушении закона, заявив о якобы вручении судебной повестки на допрос Николаю Мартыненко 5 ноября.

"НАБУ пытается клонировать одно и то же дело - как юридически, так и пиарно. Даже попросило чешскую прокуратуру отправить им запрос о предоставлении показаний Николаем Мартыненко в качестве свидетеля. Он готов в очередной раз ответить на все вопросы, но только предусмотренным законом способом. А НАБУ пришло в суд и как почтальон Печкин на телекамеры заявило: "мы тут повестку принесли" (!) Хотя никто не расписался в ее получении, поскольку обращение о международной правовой помощи должны обязательно отправляться через Генеральную прокуратуру Украины", - отметил адвокат.

Бойко считает, что НАБУ устроило "пиар-шоу" на процессуальном действии, чтобы поддерживать "медийный негатив" к Мартыненко.

"Если бы нормы закона с вызовом на допрос были соблюдены – не было бы вопросов с получением повестки. Ведь Николай Мартыненко дисциплинированно выполняет все процессуальные обязанности. Более того, он еще в 2015 году добровольно отказался от депутатского иммунитета", - напомнил защитник.

В пресс-службе Мартыненко считают, что НАБУ и САП боятся проиграть это дело.

"Поэтому НАБУ устраивает скандалы в судах и размещает в СМИ заказные материалы против Мартыненко, таким образом пытаясь давить на судей. Но рано или поздно кому-то придется нести уголовную ответственность за фальсификации. Мы увидим, как руководители НАБУ вскоре пойдут на выборы, чтобы спрятаться за депутатской неприкосновенностью", - считают в Мартыненко.

Как сообщалось, Шевченковский райсуд Киева 22 октября начал рассмотрение дела в отношении экс-депутата Мартыненко. Его обвиняют в злоупотреблениях средствами госпредприятий.