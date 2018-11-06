Нападения должны прекратиться: в Госдепартаменте США призвали наказать убийц Гандзюк

США выражают глубочайшие соболезнования семье и друзьям Екатерины Гандзюк.

В Государственном департаменте США осудили нападения на активистов гражданского общества в Украине и призвали привлечь к ответственности убийц Екатерины Гандзюк.

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Об этом официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науерт написала в "Твиттере". "США выражают глубочайшие соболезнования семье и друзьям Екатерины Гандзюк. Нападения на гражданское общество Украины должны прекратиться. Те, кто ответственны за заказ и совершение этой ужасной атаки, должны быть привлечены к суду ", - написала она.

С таким же требованием перед этим выступила и глава МИД Канады Христя Фриланд.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне произошло нападение на активистку Екатерину Гандзюк. Нападавший ждал жертву у подъезда и плеснул на девушку концентрированной серной кислотой. Женщина получила ожоги 30% тела. Екатерина Гандзюк от полученных ожогов умерла 4 ноября. Ее дело сразу же переквалифицировали на оконченное умышленное убийство. Генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал, что следствие Национальной полиции по убийству активистки Екатерины Гандзюк вскоре будет завершено и дело передадут в суд.