Нападения должны прекратиться: в Госдепартаменте США призвали наказать убийц Гандзюк
В Государственном департаменте США осудили нападения на активистов гражданского общества в Украине и призвали привлечь к ответственности убийц Екатерины Гандзюк.
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Об этом официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науерт написала в "Твиттере". "США выражают глубочайшие соболезнования семье и друзьям Екатерины Гандзюк. Нападения на гражданское общество Украины должны прекратиться. Те, кто ответственны за заказ и совершение этой ужасной атаки, должны быть привлечены к суду ", - написала она.
С таким же требованием перед этим выступила и глава МИД Канады Христя Фриланд.
Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне произошло нападение на активистку Екатерину Гандзюк. Нападавший ждал жертву у подъезда и плеснул на девушку концентрированной серной кислотой. Женщина получила ожоги 30% тела. Екатерина Гандзюк от полученных ожогов умерла 4 ноября. Ее дело сразу же переквалифицировали на оконченное умышленное убийство. Генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал, что следствие Национальной полиции по убийству активистки Екатерины Гандзюк вскоре будет завершено и дело передадут в суд.
The U.S. extends its deepest condolences to the family and friends of #KaterynaHandziuk. Attacks on #Ukraine’s civil society must stop. Those responsible for ordering and committing this horrific attack must be brought to justice. #мовчання_вбиває#хтозамовив— Heather Nauert (@statedeptspox) 6 листопада 2018 р.