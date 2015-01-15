"Левые" в Европарламенте пытались добавить в резолюцию по Украине несколько цитат Путина

В общем они предложили к тексту 10 поправок, которые размещены на сайте Европарламента, пишет Европейская правда.

В частности, в одной из поправок евродепутаты предлагали осудить "расширение НАТО к границам Российской Федерации".

Кроме того, в поправке предлагается решительно отбросить "планы новой украинской власти подать заявку на членство в НАТО в качестве дополнительного элемента политику конфронтации с РФ, которая в дальнейшем будет дестабилизировать регион и международную систему безопасности в целом".

Другой поправкой европейские левые хотели "решительно осудить государственный переворот в Украине в феврале 2014 года и его поддержку со стороны ЕС, США и НАТО".

Читайте такжеЕвропарламент призывает продлить режим санкций против России - резолюцияТакже политическая группа предлагала "осудить условия, в которых следующие выборы состоялись, с открытым нарушением политических и гражданских прав и повсеместным преследованием и репрессиями в отношении населения".

Отдельным пунктом Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера призвали внести в текст резолюции осуждение "сил ультранационалистического и фашистского характера, которые совершили государственный переворот в Украине", а также "военных репрессий после переворота против протестного движения на Донбассе".

Более того, европейские коммунисты предлагали в тексте резолюции призывать к "выведению из Донбасса украинских агрессивных сил, которые несут ответственность за многочисленные военные преступления против населения и разрушение важных объектов гражданской инфраструктуры".

В то же время, в другой поправке политическая группа призывает отменить соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС и "осудить тот факт, что данная сделка была заключена с силами, которые осуществили переворот".

Также предлагалось "осудить введение ЕС и МВФ, через так называемую финансовую поддержку Украине, политики жесткой экономии, которая ведет к разрушению социальных и трудовых прав, социальных сокращений, дальнейшей приватизации и либерализации в интересах украинских олигархов, и экономических групп ЕС и США".

В Европе левые силы в украинском вопросе консолидируются с ультраправыми и неонацистскими группировками - именно представители этих политических течений посылали наблюдателей на так называемые референдумы в Крыму и на Донбассе.