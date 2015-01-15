Нацсовет накажет "Интер" предупреждением и проверкой

Об этом сообщила председатель профильного комитета Верховной Рады Виктория Сюмар в Facebook.

"Решение Нацсовета по Интеру - объявить предупреждение и провести проверку. Единогласно. После обращения секретаря СНБО и представителей общественных организаций. Дальше будем усиливать ответственность и законодательно. Если СМИ будут делать героями культуры украиноненавистников и символы страны оккупанта, размещая иx в прайм года или вообще в эфир", - написала она.

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