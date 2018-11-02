В Мариуполе арестованы 3 тысячи тонн продукции "отжатого" боевиками меткомбината
В порту Мариуполя Донецкой области арестована продукция «Алчевского металлургического комбината», который расположен на неподконтрольной украинскому правительству территории.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.
«Наш ответ «санкциям». В порту Мариуполя арестовано более 3 тысяч тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию. Причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье Уголовного кодекса за финансирование терроризма», - написал Луценко.
Согласно информации на сайте предприятия, «Алчевский металлургический комбинат» - предприятие с полным технологическим циклом и собственным коксохимическим производством.
Ранее УНИАН сообщал, что российский олигарх хочет захватить "отжатый" боевиками Алчевский меткомбинат.