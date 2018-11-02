В Мариуполе арестованы 3 тысячи тонн продукции "отжатого" боевиками меткомбината

По словам генпрокурора Украины, причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье Уголовного кодекса за финансирование терроризма.

В порту Мариуполя Донецкой области арестована продукция «Алчевского металлургического комбината», который расположен на неподконтрольной украинскому правительству территории.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

«Наш ответ «санкциям». В порту Мариуполя арестовано более 3 тысяч тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию. Причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье Уголовного кодекса за финансирование терроризма», - написал Луценко.

Согласно информации на сайте предприятия, «Алчевский металлургический комбинат» - предприятие с полным технологическим циклом и собственным коксохимическим производством.

Ранее УНИАН сообщал, что российский олигарх хочет захватить "отжатый" боевиками Алчевский меткомбинат.