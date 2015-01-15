В зоне АТО нужно ввести военную полицию - советник министра обороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании круглого стола в Киеве заявил советник министра обороны Сергей Будик.

"Что касается обеспечения порядка, то сегодня актуальным стал вопрос создания, кроме комендатуры, военной полиции. Мы имеем зону боевых действий и имеем там срез нашего общества. Там - неоднородная среда: есть патриоты Украины, которые пошли защищать Отчизну, но есть и те, кто пришел, чтобы каким-то образом там нажиться. Преступность всегда существует, и не важно, под каким флагом бегает преступность ", - заявил Будик.

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По его словам, военная полиция нужна, потому что комендатура не имеет полномочий в отношении добровольческих батальонов, в частности не может задерживать правонарушителей из этих батальонов.