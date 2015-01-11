Полиция установила личность угрожавшего взрывом в редакции бельгийской газеты Le Soir

Как сообщается на сайте газеты, в скором времени он будет задержан, пишет ТАСС.

Редакция Le Soir была в срочном порядке эвакуирована после того, как в газету во второй половине дня позвонил неизвестный, сообщивший, что в здании заложено взрывное устройство.

”В вашей редакции рванет”, - заявил он. По его словам, он выступает от имени ”крайне левых”, которые недовольны тем, как журналисты Le Soir освещают события в связи с терактом в Париже, мишенью которого стала редакция газеты Charlie Hebdo, поскольку это якобы ”пробуждает к деятельности крайне правых”.

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Поиск взрывного устройства в здании редакции Le Soir проводит спецподразделение полиции.

Взрывчатка не обнаружена, сотрудники вернулись на рабочие места.

Как сообщпл УНИАН,в воскресенье в Брюсселе около 15 тысяч человек приняли участие в марше памяти жертв терактов в Париже.

Череда терактов и ЧП началась во Франции в среду утром нападением на редакцию Charlie Hebdo. За три дня погибли 17 человек, в том числе трое полицейских. В ходе двух спецопераций в пятницу трое террористов были уничтожены.