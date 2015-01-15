Рядом с автобусом под Волновахой взорвалась ракета - ОБСЕ

Как сообщает Радио Свобода, об этом заявили в ОБСЕ. Ее наблюдатели посетили 13 января место гибели людей в автобусе. Наблюдатели присутствовали при том, как из автобуса доставали два тела погибших. Место взрыва ракеты, по их оценкам, было в 12-15 м от автобуса. В больнице в Волновахе им подтвердили, что 10 людей в автобусе погибли сразу, еще двое – позже в больнице.

По предложению наблюдателей ОБСЕ сопредседатели Общего центра по контролю и координации, генерал-майоры Вооруженных сил Украины и России, а также главари группировки «ДНР» согласились провести совместное расследование, которым будет руководить Общий центр, говорится в сообщении.

Миссия ОБСЕ, со своей стороны, обещает продолжить собственные наблюдения и обнародовать собственные выводы по поводу этого инцидента.

По данным украинских силовиков, 12 людей погибли (10 на месте, а двое умерли в больнице) и были ранены еще 17 людей в автобусе, а также двое украинских силовиков, когда блокпост «Киев-2» в Бугасе неподалеку Волновахи был обстрелян из установок «Град» из захваченного террористами Докучаевска на Донбасе. Боевики утверждают, что не причастны к обстрелу, а автобус уничтожили украинские военные – или обстрелом из «Градов» (своего собственного блокпоста), или расстрелом из стрелкового оружия, или подрывом направленной противопехотной мины. Факт обстрела блокпоста из «Градов», когда там находился автобус, зафиксировала камера слежения. По данным очевидцев, кратер от ракеты «Град» свидетельствует, что ракеты запустили как раз из направления, где расположен Докучаевск.

Читайте такжеОпубликованы списки погибших и пострадавших под ВолновахойЗаявления террористов о непричастности прозвучали после того, как сначала они хвастались в социальных сетях об «успешном уничтожении» украинского блокпоста под Волновахой. Когда стало известно о гибели гражданских, эти сообщения начали уничтожать – так же, как это было после того, как был сбит малайзийский авиалайнер в июле.