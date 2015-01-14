ОБСЕ предлагает совместно расследовать обстрел под Волновахой
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ предлагает создать совместную рабочую группу по расследованию обстрела пункта пропуска вблизи Волновахи Донецкой области.
Об этом заявил заместитель главы миссии Александр Хуг, передает ВВС Украина.
В состав группы должны войти представители центра по контролю и координации режима прекращения огня от Украины, России и так называемой "ДНР".
"Наша миссия выступила с инициативой для заинтересованных сторон учредить независимый совместный орган, в состав которого войдут представители центра по контролю и координации от Украины, России и ДНР с целью проведения ими совместного независимого расследования событий", - сказал он на брифинге в Донецке.
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По его словам, "участники совместного центра по контролю и координации это предложение поддержали".
СММ ОСБЕ, в свою очередь, будет осуществлять мониторинг работы следственной группы и докладывать о результатах.
Господин Хуг также сообщил, что миссия ОБСЕ провела в Донецке ряд рабочих встреч с целью "разобраться в событиях в Волновахе".