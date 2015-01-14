ОБСЕ предлагает совместно расследовать обстрел под Волновахой

Об этом заявил заместитель главы миссии Александр Хуг, передает ВВС Украина.

В состав группы должны войти представители центра по контролю и координации режима прекращения огня от Украины, России и так называемой "ДНР".

"Наша миссия выступила с инициативой для заинтересованных сторон учредить независимый совместный орган, в состав которого войдут представители центра по контролю и координации от Украины, России и ДНР с целью проведения ими совместного независимого расследования событий", - сказал он на брифинге в Донецке.

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По его словам, "участники совместного центра по контролю и координации это предложение поддержали".

СММ ОСБЕ, в свою очередь, будет осуществлять мониторинг работы следственной группы и докладывать о результатах.

Господин Хуг также сообщил, что миссия ОБСЕ провела в Донецке ряд рабочих встреч с целью "разобраться в событиях в Волновахе".