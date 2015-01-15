Экс-заместитель председателя киевской милиции, которого ищут за разгон Майдана, в России разгонял протест на Манежной

02:07, 15 января 2015
Политика
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Бывший заместитель киевского полковник милиции Петр Федчук замечен при разгоне протеста против преследования оппозиционера Навального на Манежной площади в Москве.

perec.in.ua

На видео, приведенном ниже, видно лицо Федчука среди полицейских, участвовавших в подавлении протеста, передает ТСН.

Потом он отворачивается и на спине его формы видна надпись: "Полиция". Экс-замглавы главка МВД Киева можно увидеть на 8.38 минуте видео. Его погоны указывают на то, что он служит в российской полиции в звании полковника.

perec.in.ua

Своего бывшего начальника на видео опознал один из сотрудников киевской милиции.

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Петр Федчук и его начальник Валерий Коряк в апреле прошлого года были объявлены Службой безопасности Украины в розыск.

Они подозреваются в незаконном препятствовании проведения митингов с применением физического насилия во время Евромайдана. Коряк и Федчук исчезли из поля зрения украинских правоохранителей 5 марта прошлого года.

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