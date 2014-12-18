Туск: ЕС нуждается в новой стратегии в отношении России

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Туск заявил сегодня в Брюсселе перед саммитом ЕС.

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"Мы не найдем долгосрочного решения для Украины без соответствующей, последовательной и ответственной стратегии в отношении России. Поэтому я предложу во время ужина (рабочего ужина глав государств и правительств ЕС - УНИАН) начать особую дискуссию по этой проблеме - я имею в виду стратегию в отношении России. Мне понятно, что современная, стабильная, независимая Украина будет своеобразной основой этой новой стратегии. Поэтому эта дискуссия будет очень важной не только для Украины, но и для всей Европы", - сказал он.

Туск убежден, что лидеры ЕС «должны послать сильный сигнал готовности в дальнейшем поддерживать Украину как политически, так и финансово».

"Ситуация драматическая, быстро меняется и требует немедленной реакции", - подчеркнул президент Европейского Совета.