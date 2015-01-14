Рабочая группа уже собирает материалы для признания миром "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Что касается непосредственно тех поручений, которые были даны премьер-министром Украины, они касаются вопроса относительно юридического признания так называемых «ЛНР» и «ДНР» террористическими организациями...

В связи с теми событиями, которые происходят на востоке страны, мы понимаем, что международное сообщество должно более радикально дать оценку деятельности этих так называемых самопровозглашенных организаций, которые являются террористическими по всем признакам на международном уровне. Для этого было дано поручения украинским компетентным органам подготовить юридическую базу для наших иностранных партнеров, чтобы они могли принять соответствующие решения согласно международным договорам и конвенциям...

Читайте такжеВР призвала ЕП, ПАСЕ и США признать "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациямиСейчас уже работает рабочая группа, она работает длительный период времени, мы систематизируем и, кстати, те материалы, которые мы подавали в международные суды, и готовим материалы для наших иностранных партнеров, чтобы они могли на своем уровне, на государственном или межгосударственных объединений принять соответствующие юридические решения, именно юридические решения, по поводу признания данных организаций террористическими", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства заявил, что Министерство юстиции совместно с Генеральной прокуратурой и Службой безопасности должны принять меры к юридическому признанию в мире в целом таких организаций как «ЛНР» и «ДНР» террористическими через соответствующую судебную процедуру.

Сегодня правительство Украины призвало международные организации и западных партнеров на политическом уровне признать так называемые Донецкую и Луганскую «народные республики» террористическими организациями и принять соответствующих мер международного правового реагирования в отношении этих группировок.

Кроме того, сегодня Верховная Рада Украины приняла обращение к Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, национальным парламентам стран-членов ЕС, США, Канады, Японии и Австралии с призывом продлить действие санкций против России и признать так называемые «ДНР» и «ЛНР» террористическими организациями.

Как известно, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.