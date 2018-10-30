Украинцы больше всего доверяют Тимошенко, Королевской и Богомолец, наибольшее недоверие к Супрун – исследование

Центр социальных исследований "София" обнародовал результаты исследования отношения украинцев к женщинам в политике, согласно которому наибольшее доверие вызывают народные депутаты Украины Юлия Тимошенко, Наталья Королевская и Ольга Богомолец. Самый высокий антирейтинг у исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Соцопрос центра социальных исследований "София" определил самых узнаваемых женщин в украинской политике. В тройку лидеров вошли руководитель парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко – у нее 100% узнаваемость, на втором месте – инициатор Национальной платформы "Женщины за Мир" Наталья Королевская, которую знают более 90,1% украинцев, а на третьем месте председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец – 85,4% узнаваемости.

Согласно результатам исследования у Тимошенко, Королевской и Богомолец также и наибольший рейтинг доверия – им доверяют более 20% граждан Украины. А вот самый высокий антирейтинг у исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун – ей не доверяют более 75% украинцев.