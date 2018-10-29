Зеленский обогнал Порошенко в президентском рейтинге

В то же время лидерство среди кандидатов в президенты, как и раньше, сохраняет руководительница "Батькивщины".

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский опережают действующего главу государства Петра Порошенко в президентском рейтинге.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования, которое провел Центр исследований и коммуникаций ActiveGroup.

Так, за Тимошенко проголосовали бы 15,4% опрошенных граждан. Зато Зеленского поддержали бы 9,9% респондентов, а Порошенко 8,9% украинцев.

Четвертое место занимает глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, за которого готовы отдать свой голос 6,5% опрошенных. Далее с разницей в пределах погрешности идут лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук (5,3%), глава "Радикальной партии" Олег Ляшко (4,6%) и сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко (4,2%).

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Мэр Львова и лидер "Самопомочі" Андрей Садовый, а также нардепы Вадим Рабинович и Евгений Мураев набрали от 2,2 до 2,9%. Остальные кандидаты не набрали 2%. Еще 15,3% респондентов не определилась с выбором, а 8,3% не принимали бы участия в выборах.

Что касается антирейтинга, то безоговорочным лидером здесь является Порошенко, за которого не проголосуют 43,1%. Следующей идет Тимошенко, которую ни в коем случае не поддержат 27,7%. Практически столько же противников у экс-премьера Арсения Яценюка (27%).

Почти одинаковое количество тех, кто не будет голосовать за Ляшко (20,1%), Рабиновича (19,8%), Бойко (19,8%). Противников Александра Вилкула – 15,5%, а Олега Тягнибока – 12,7%.

У Зеленского противников значительно меньше, чем у других лидеров гонки – 12,2%. Против Вакарчука выступают 9,9% опрошенных, против Садового – 9,3%. Мураева не воспринимают 8,9% избирателей, анатолия Гриценко – 7,6%. Затруднились дать ответ 12% респондентов.

Исследование проходило с 19 по 22 октября на всей территории Украины за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.