Елисеев призвал Брюссель вынести на рассмотрение Совета ЕС и саммит ЕС трагедию под Волновахой

Об этом во вторник в Брюсселе сообщает представительство Украины при ЕС.

"Трагедия под Волновахой Донецкой области - очередной наглядный пример, когда мишенью террористов стало мирное население, преимущественно женщины. Вопреки многочисленным призывам и заявлениям со стороны ЕС, поддерживаемые Россией террористы не прекращают обстрелов украинской территории. Политика умиротворения агрессора приводит к еще большим человеческим жертвам", - заявил он.

Елисеев убежден, что события под Волновахой "не могут рассматриваться иначе, как акт терроризма". "Я призываю ЕС вместе с экспертами Миссии ОБСЕ присоединиться к расследованию этого ужасного инцидента и принять неотложные шаги для предотвращения подобных террористических атак", - подчеркнул украинский дипломат.

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В этой связи Елисеев считает, что эта трагедия, равно как и систематическое невыполнение Минских договоренностей российской стороной, должны стать предметом рассмотрения на заседании Совета Министров ЕС по иностранным делам 19 января, а также на саммите ЕС 12-13 февраля, где одним из ключевых вопросов будет выработка стратегии усиления борьбы с терроризмом.