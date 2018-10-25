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ГПУ направила в суд дело Жириновского о финансировании боевиков на Донбассе

20:10, 25 октября 2018
Политика
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По данным следствия, вместе с лидером ЛДПР действовали другие депутаты Госдумы / Скриншот - Youtube - Россия 24

Генеральная прокуратура Украины подала в Шевченковский районный суд Киева обвинительный акт в отношении председателей комитетов Госдумы РФ, в частности, лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателей комитетов Госдумы РФ, обвиняемых в финансировании терроризма. Среди них - Жириновский", - написал он.

По словам Лысенко, в Генеральной прокуратуре Украины продолжается работа по установлению фактов, подтверждающих причастность высшего руководства Российской Федерации к поддержке и материальному обеспечению террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Как отмечается, кроме Жириновского в финансировании боевиков подозревают депутатов так называемой Государственной Думы РФ от фракции ЛДПР Алексея Диденко и Михаила Дегтярева. 

Напомним, ранее Генеральная прокуратура Украины получила судебное разрешение на осуществление специального досудебного расследования деятельности россиян.  Жириновского подозревают в финансировании боевиков ОРДЛО. Сейчас в уголовном производстве утвержден обвинительный акт, который вручен защитникам российских депутатов и направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по сути.

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Теги: #ГПУ#Жириновский