Боевики увеличили количество обстрелов в районе Донецкого аэропорта - ОБСЕ

Об этом говорится в очередном отчете миссии, опубликованном 12 января, пишет LB.ua.

"СMM стала свидетелем неоднократных случаев как входящих, так и исходящих обстрелов в районах города Донецк, прилегающих к аэропорту", - говорится в отчете.

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В частности, 10 января наблюдатели зафиксировали обстрелы из тяжелой артиллерии и систем "Град".

Также в Центре по контролю и координации режима прекращения огня наблюдателям сообщили, что за последние дни произошло заметное увеличение числа нарушений режима прекращения огня.