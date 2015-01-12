Боевики увеличили количество обстрелов в районе Донецкого аэропорта - ОБСЕ
23:42, 12 января 2015Политика
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Мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует увеличение случаев нарушения перемирия в Донецке, в частности в районе донецкого аэропорта.
REUTERS
Об этом говорится в очередном отчете миссии, опубликованном 12 января, пишет LB.ua.
"СMM стала свидетелем неоднократных случаев как входящих, так и исходящих обстрелов в районах города Донецк, прилегающих к аэропорту", - говорится в отчете.
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В частности, 10 января наблюдатели зафиксировали обстрелы из тяжелой артиллерии и систем "Град".
Также в Центре по контролю и координации режима прекращения огня наблюдателям сообщили, что за последние дни произошло заметное увеличение числа нарушений режима прекращения огня.
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