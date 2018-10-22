Поместная церковь в Украине: сколько церквей войдет и кто ее возглавит

Сорвать процесс объединения украинских церквей уже невозможно, поскольку для него создана прочная каноническая база.

Главным фактором риска для объединительного процесса церквей в Украине является попытка внешнего вмешательства и влияния на отдельных его участников для того, чтобы этот процесс сорвать или затормозить.

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Об этом заявил архиепископ, спикер УПЦ КП Евстратий Зоря, передает Главред. "Мне кажется логичным и верным такой подход к продолжению объединительного процесса, который исключит его зависимость от категорических деструктивных действий", - отметил он.

По его словам, церковное единение является добровольным, а не принудительным процессом. "И если кто-то, особенно под надуманным или спровоцированным внешними силами поводом отказывается от участия в нем или пытается его заблокировать, то, по моему мнению, объединительный процесс должен двигаться дальше, а такое лицо или лица не должны становиться непреодолимым препятствием", - сказал Зоря.

Архиепископ высказал мнение, что усилия и шаги, которые уже сделаны и украинскими церквями, и украинским государством, и Вселенским патриархатом на пути к единству, настолько значительны и ценны, что никто из ответственных лиц не допустит попыток сделать этот процесс чьим-то заложником.

"Сорвать процесс объединения уже невозможно. Ведь для него создана прочная каноническая база, и к довершению есть сильная воля как в Украине, так и со стороны Вселенского патриархата", - подчеркнул спикер УПЦ КП, добавив при этом, что попытки помешать этому процессу будут, и конечными "инициаторами таких попыток является московские силы как за рубежом, так и здесь, в Украине". "Поэтому наша общая задача - и церквей, и государства, и общества в целом - не допустить того, чтобы они имели хотя бы малейший успех", - сказал Зоря.

По его словам, в настоящее время известно о примерно десяти епископах Московского патриархата, которые поддерживают объединительный процесс, а сколько примет участие в объединительном соборе, будет понятно в процессе его непосредственной подготовки. Зоря прогнозирует, что со временем, уже после получения Томоса, большинство тех, кто сейчас в Московском патриархате, войдут в объединение с Украинской церковью. "По моим прогнозам, это будет продолжаться несколько лет и в итоге не менее двух третей тех, кто есть в МП, войдут в Украинскую церковь", - сказал он.

Кроме этого, Зоря сказал, что предстоятеля Единой церкви изберет объединительный Собор, однако до сих пор ни одной кандидатуры, кроме "кандидатуры патриарха Филарета, которого мы как епископы Киевского патриархата будем выдвигать и поддерживать как патриарха Единой церкви, никто не озвучивал". Поэтому, отметил Зоря, гипотетически можно сказать, что Собор может выбрать любого достойного иерарха из числа украинских архиереев, которые примут в нем участие.

"Если говорить о возможности избрания митрополита Онуфрия, то надо отметить, что до сих пор он никак не проявлял желания быть участником объединительного процесса. Поэтому вопрос, может ли он возглавить Единую поместную церковь - чисто риторический", - рассказал архиепископ.

Также Зоря отметил, что идея поставить уже автокефальную церковь в фарватер Московской патриархии как способ предотвратить российские провокации, то, по сути, ничем не лучше, чем предложения российского министра Лаврова по федерализации Украины или автономного статуса оккупированного Донбасса.

"Наша задача - делать все для того, чтобы Единая поместная УПЦ в будущем никоим образом не находилась под влиянием Москвы. Нашим естественным союзником и тем Всеправославным центром, на который мы ориентировались и будем ориентироваться, есть и будет Вселенский патриархат. А с Московским патриархатом мы хотели бы иметь такие же отношения, как и со всеми другими поместными церквями, которые исключают возможность подчинения Москве или следования ее политическим интересам", - подытожил Евстратий Зоря.