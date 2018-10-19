Facebook открыл вакансию ответственного за публичную политику в Украине

В Мининформполитики считают, что это избавит Украину от подозрений в том, кто действительно решает конфликтные ситуации относительно украинских пользователей.

Американская компания Facebook открыла вакансию менеджера, ответственного за публичную политику сети в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин.

«Знаменательное событие для нас, особенно в свете событий, которые подтолкнули Министерство информационной политики Украины усиливать сотрудничество с офисом Facebook. Теперь у нас будет лицо, ответственное за публичную политику крупнейшей соцсети в Украине», - сообщил Золотухин.

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Он отметил, что в первую очередь менеджер будет действовать в интересах компании, которая ей платит.

«Однако, с другой стороны, это избавит нас от подозрений в том, кто действительно решает конфликтные ситуации относительно украинских пользователей. Это еще не победа, но очень значительный шаг на пути защиты интересов украинских пользователей Facebook», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, несколько государственных инвестиционных фондов в США поддержали предложение снять Марка Цукерберга с должности председателя совета директоров Facebook.