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Facebook открыл вакансию ответственного за публичную политику в Украине

12:52, 19 октября 2018
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин.

«Знаменательное событие для нас, особенно в свете событий, которые подтолкнули Министерство информационной политики Украины усиливать сотрудничество с офисом Facebook. Теперь у нас будет лицо, ответственное за публичную политику крупнейшей соцсети в Украине», - сообщил Золотухин.

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Он отметил, что в первую очередь менеджер будет действовать в интересах компании, которая ей платит.

«Однако, с другой стороны, это избавит нас от подозрений в том, кто действительно решает конфликтные ситуации относительно украинских пользователей. Это еще не победа, но очень значительный шаг на пути защиты интересов украинских пользователей Facebook», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, несколько государственных инвестиционных фондов в США поддержали предложение снять Марка Цукерберга с должности председателя совета директоров Facebook.

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Теги: #Украина#Facebook#политика#технологии Facebook