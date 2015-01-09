Москва раздувает историю вокруг "экстремистского" заявления Яценюка о вторжении СССР в Германию

Москва запросила официальную позицию Берлина относительно высказывания украинского премьера Арсения Яценюка о "советском вторжении в Германию", сообщил журналистам первый замглавы МИД РФ Владимир Титов, передает ТАСС.

"Мы направили ноту в МИД Германии с запросом официальной позиции ФРГ в связи с экстремистским высказыванием премьер-министра Яценюка, фальсифицирующем историю", - отметил Титов.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев написал в своем блоге, что европейские лидеры должны высказать свою позицию по поводу заявления Яценюка.

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков тоже ждет реакции Берлина на заявления Яценюка.

"Поразительно, но пока мы не слышим ни одного ответа из Германии - серьезного, значительного ответа, который был бы замечен СМИ", - заявил Пушков. Он отметил, что во время интервью Яценюка телеканалу ARD ведущая "промолчала и никак не прокомментировала его слова".

"Федеральное правительство не комментирует высказывания премьер-министра (Украины) Яценюка", - заявил сегодня корр. ТАСС представитель кабмина. При этом он напомнил, что официальный Берлин ни в коем случае не ставит под сомнение "германскую ответственность за погибших во Второй мировой войне советских граждан".

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Как ранее сообщал УНИАН, в пресс-службе украинского премьер-министра Арсения Яценюка объяснили смысл высказывания о "советском вторжении в Германию" во время Второй мировой войны.

"Арсений Яценюк имел в виду разделение Германии Советским Союзом после Второй мировой войны. Даже Берлин был разделен стеной, чтобы исключить перемещение немцев из его восточной части в западную", - рассказала его пресс-секретарь.