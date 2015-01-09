Пресс-секретарь Яценюка попыталась объяснить его заявления о вторжении СССР в Германию
В пресс-службе украинского премьер-министра Арсения Яценюка объяснили смысл высказывания о "советском вторжении в Германию" во время Второй мировой войны.
"Арсений Яценюк имел в виду разделение Германии Советским Союзом после Второй мировой войны. Даже Берлин был разделен стеной, чтобы исключить перемещение немцев из его восточной части в западную", - рассказала пресс-секретарь премьер-министра Ольга Лаппо в комментарии ВВС Украина.
Читайте такжеЯценюк обещает улучшение жизни после реформ – период не уточняет
Ранее сообщалось, что Арсений Яценюк в эфире немецкого телеканала призвал не дать России возможности повторять действия СССР по оккупации территорий других стран.
"Российская агрессия против Украины - это посягательство на мировой порядок. Мы все хорошо помним о советском вторжении как в Украине, так, в том числе, и в Германию. Его надо избежать. Никому не позволено переписывать результаты Второй мировой войны", - заявил глава украинского правительства.
Эта цитата вызвала значительный резонанс среди российских СМИ и политиков.