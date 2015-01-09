Пресс-секретарь Яценюка попыталась объяснить его заявления о вторжении СССР в Германию

"Арсений Яценюк имел в виду разделение Германии Советским Союзом после Второй мировой войны. Даже Берлин был разделен стеной, чтобы исключить перемещение немцев из его восточной части в западную", - рассказала пресс-секретарь премьер-министра Ольга Лаппо в комментарии ВВС Украина.

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Ранее сообщалось, что Арсений Яценюк в эфире немецкого телеканала призвал не дать России возможности повторять действия СССР по оккупации территорий других стран.

"Российская агрессия против Украины - это посягательство на мировой порядок. Мы все хорошо помним о советском вторжении как в Украине, так, в том числе, и в Германию. Его надо избежать. Никому не позволено переписывать результаты Второй мировой войны", - заявил глава украинского правительства.

Эта цитата вызвала значительный резонанс среди российских СМИ и политиков.