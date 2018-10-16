«Полное вранье»: Коломойский прокомментировал слухи о переезде из Женевы в Израиль

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что он сменил место жительства и переехал из Швейцарии в Израиль.

«Полное враньё, кроме того, что в данный момент нахожусь в Израиле», – заявил Игорь Коломойский в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос, действительно ли он сменил место жительства, как об этом сообщила журналистка издания «Страна» Светлана Крюкова.

«Стареет Крюкова, скатилась на собирание сплетен. Скоро будет на завалинке семки лускать», - добавил он.

Ранее интернет-ресурс «Страна», со ссылкой на свои источники, сообщил, что Игорь Коломойский якобы переехал на постоянное место жительства в Израиль.

Причиной переезда, по версии издания, стали судебные тяжбы Коломойского со своими бывшими партнерами по бизнесу, в рамках которых ФБР направило запрос в Швейцарию о его выдаче.