Российские тюремщики отрицают перевод Сенцова в реанимацию

В УФСИН заявили, что Сенцов находится в медчасти исправительной колонии и в реанимации не нуждается.

Ямало-Ненецкое управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России опровергло информацию о том, что незаконно осужденный в РФ украинец Олег Сенцов находится в реанимации больницы Лабытнанги.

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Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на сообщение пресс-бюро УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В УФСИН заявили, что в настоящее время состояние здоровья Сенцова оценивается как удовлетворительное. Он находится в медицинской части исправительной колонии под наблюдением медработников и "в госпитализации в реанимационное отделение не нуждается".

"Рекомендованное врачами-специалистами лечение и питание соблюдает в полном объеме", - заключается в сообщении.

Ранее сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что Олег Сенцов, который недавно прекратил голодовку, попал в реанимацию.

«Он сейчас находится в реанимации в больнице Лабытнанги. Его выводят из голодовки. Ситуация очень критическая, никто не знает, чем это закончится. Уже есть необратимые последствия», – отметила она.

Напомним, 25 августа 2015 года российский суд незаконно приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Ему инкриминировали подготовку к совершению террористических актов в оккупированных городах: Симферополе, Севастополе и Ялте.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку. Единственным условием ее прекращения было освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ.

5 октября российские тюремщики заявили, что украинский режиссер прекратил голодовку. Позже эту информацию подтвердил и адвокат Сенцова Дмитрий Динзе. По его словам, у политзаключенного не было выхода, ведь в российской больнице ему угрожали начать принудительное кормление и "сделать из него овощ". Сенцов голодал 145 дней.