Экс-депутат Госдумы оценил вероятность возвращения Крыма в состав Украины

Отвечая на вопрос о возвращении Крыма Украине, он ответил: "Вероятность – 100%. Вопрос только – когда".

В результате действия западных санкций Россия ежегодно теряет 2-3% ВВП, заявил депутат Госдумы 2007-2016 годов Илья Пономарев. По его словам, кроме финансовых потерь, главное значение санкционного давления в том, что РФ лишается будущего.

"Та же нефть, которая сейчас добывается, продолжает добываться, но вот новые месторождения, для которых нужны новые технологии, которые поставляли западные сервисные компании, будут уже невозможны. Из-за санкций и международной изоляции из страны ушло и остановило новые инвестиции подавляющее число иностранных инвесторов. Разбежались практически все высокотехнологичные компании, которые столь бурно начали развиваться при президентстве Медведева", - подчеркнул он во время чата в "Главреде".

По его словам, прямые затраты РФ на содержание аннексированного Крыма составляют несколько миллиардов долларов в год.

"Это, с одной стороны, не такая большая цифра для экономики России. Хотя она, например, больше, чем Украина ежегодно получает за транзит российского газа. Но, например, строительство моста в Крым лишило город Новосибирск моста через реку Обь и город Якутск моста через реку Лена, а без последнего целый регион очень сильно тормозится в своем развитии", - пояснил Пономарев.

Отвечая на вопрос о возвращении Крыма Украине, он ответил: "Вероятность – 100%. Вопрос только – когда".

Вместе с тем он скептически оценил вероятность использования полуострова в качестве плацдарма для сухопутного наступления.

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"Скорее, военно-морской контингент, находящийся в Крыму, может быть использован для контроля природных ресурсов, находящихся на одесской части черноморского шельфа, и вот об их охране, мне бы казалось, Украине стоило провести самые серьезные переговоры с США и НАТО", - говорит российский оппозиционер.

Он также добавил, что РФ стремится запутать ситуацию с населением Крыма, "размыть" тех жителей, которые жили на полуострове до аннексии, для осложнения процедуры возврата полуострова Украине.

"Посмотрите на пример Прибалтики, где после 1940 года происходил похожий процесс в рамках ССР, и посмотрите, сколько сейчас проблем как у этих стран в целом, так и у тех несчастных людей, которые поверили своей стране и переехали туда после начала оккупации и тем самым сделали себя заложниками больших политических игр", - резюмировал Пономарев.

Как сообщал УНИАН, в Крыму оккупанты подняли по тревоге дивизионы ракетных противокорабельных комплексов.