В ЕС увидели "незначительные позитивные сигналы" от России

Об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Риге. (Как известно, Латвия с 1 января председательствует в ЕС).

„Я могу сказать на этот момент, что есть некоторые незначительные позитивные признаки с российской стороны... И согласно с украинской стороной, есть незначительные, но важные начинания. Выглядит так, что русские ведут себя по-другому относительно разных вопросов - это переговоры по ядерным вопросам, это Сирия или Ближний Восток. Есть конструктивный подход. И ситуация на месте сейчас немножко лучше, чем это было несколько месяцев назад. Я надеюсь, что это - часть нового времени, новой эры также и в России”, - сказала Могерини.

Читайте такжеМеркель: Санкции против России будут отменены после устранения их причиныОтвечая на вопрос относительно того, может ли она подтвердить встречу в „нормандском формате” в Астане с участием канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции, Украины и РФ Франсуа Олланда, Петра Порошенко и Владимира Путина, верховный представитель отметила, что переговоры по этому вопросу еще продолжаются. При этом она указала на высказыванияМеркель и Олланда по поводу того, что они поедут, если для этого будут соответствующие условия.