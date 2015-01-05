Франция и Германия сомневаются в проведении встречи в "нормандском формате" в Астане

Отвечая на вопрос о запланированной встрече между лидерами Украины, России, Германии и Франции 15 января в Астане, представитель канцлера Германии Ангелы Меркель отметил, что «пока не могу сказать, когда и как такая встреча состоится», передает Радио Свобода.

Пресс-секретарь Штеффен Зайберт говорит, что такие встречи имеют смысл только тогда, когда будет достигнут прогресс по «полной имплементации минского соглашения, настоящего и устойчивого прекращения огня на линии разграничения в районах, контролируемых Украиной и сепаратистами, и выведение тяжелого вооружения».

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Президент Франсуа Олланд заявил французскому радио, что он поедет в Астану, если будет «возможность достичь прогресса».

Эти заявления прозвучали тогда, когда представители Украины, России, Франции и Германии встретились в Берлине, чтобы обсудить усилия по прекращению конфликта на Донбассе.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что 15 января в столице Казахстана Астане состоится встреча руководителей Украины, России, Германии и Франции по урегулированию ситуации на Донбассе.

После этого в администрации президента Казахстана подтвердили готовность провести встречу в «нормандском формате».