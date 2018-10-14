В День защитника Украины лицеисты-богуновцы принесли клятву (фото, видео)

В церемонии принесения торжественной клятвы принял участие президент Петр Порошенко.

Лицеисты Киевского военного лицея имени Ивана Богуна сегодня, 14 октября, принесли клятву на верность Украине. В церемонии принесения торжественной клятвы принял участие президент Петр Порошенко.

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«Верю, что все вы вырастите достойными защитниками Украины. Будете преданно служить украинскому народу. Сохранять и приумножать наши славные боевые традиции. Станете гордостью ваших родителей и родных, каждого гражданина нашего государства, гордостью украинского народа», – обратился Порошенко к лицеистам, передает пресс-служба президента.

Глава государства подчеркнул, что агрессор хорошо и целенаправленно подготовился к захватническим действиям. «Свою армию агрессор укреплял, а через нашу агентуру в украинской власти – разрушал. Тем не менее, сконцентрировав все имеющиеся ресурсы, благодаря мужеству воинов и мощном волонтерском движении, благодаря добровольцам – мы с вами остановили агрессора», - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что армия восстановила боеспособность, приобрела боевой опыт, нарастила оперативные возможности, улучшила техническую оснащенность и сейчас ее характер закален в ожесточенном вооруженном противостоянии с российским агрессором.

Текст клятвы зачитал лицеист 10-го класса Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Артем Бердес, лицеисты произнесли клятву. Президент поздравил их с составлением торжественной клятвы.

После окончания оркестр исполнил песню «Марш новой армии». Личный состав Киевского военного лицея имени Ивана Богуна прошел перед президентом торжественным маршем.