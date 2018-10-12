Спикер Сейма Польши выступает за включение Украины в «Инициативу трех морей»

По словам Марека Кухцинского, Триморье не должно ограничиваться странами Европейского Союза.

Польша выступает за включение Украины в инициативу Триморья.

Об этом заявил маршал польского Сейма Марек Кухцинский в Ряшеве во время конференции, посвященной 25-летию существования Карпатского еврорегиона, сообщает Польское радио.

"Сотрудничество предоставляет безопасность и возможность развития... Если мы думаем о будущем, об инициативах и развитии таких инициатив как Междуморье (или Триморье), то отчетливо видно, что Карпатский еврорегион подготовил путь к более простому развития такого сотрудничества", - отметил Кухцинский.

Читайте такжеВ Европарламенте обсудят ситуацию в Азовском море

По словам спикера польского Сейма, Триморье не должно ограничиваться странами Европейского Союза.

"Я считаю, что правильными являются постулаты, чтобы это международное сотрудничество охватывало страны, расположенные к востоку от Шенгенской зоны - Украину, Молдову, кавказские государства", - добавил он.

Справка УНИАН. Инициатива Триморья охватывает 12 государств между Балтийским, Адриатическим и Черным морями: Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, Румынию, Словакию, Словению и Венгрию.

Карпатский Еврорегион объединяет 19 административных единиц, расположенных в пяти государствах - Украине, Румынии, Польше, Словакии и Венгрии.