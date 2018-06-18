Порошенко ждет от ЕС жесткой позиции относительно вызовов со стороны России в Черном и Азовском морях

Глава государства приветствует решение Совета ЕС о продлении запрета европейским компаниям инвестировать в Крым.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что ожидает от Евросоюза жесткую позицию в отношении новых вызовов сфере безопасности со стороны России в Черном и Азовском морях.

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Об этом глава государства сообщил в социальной сети Facebook. "Приветствую решение Совета ЕС продлить на год «крымский пакет» санкций против российского агрессора", - написал Порошенко.

"Рассчитываем на жесткую позицию ЕС в отношении новых вызовов в сфере безопасности со стороны России в Черном и Азовском морях. Обсудим этот вопрос с лидерами ЕС на саммите 9 июля", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июня, Совет Евросоюза продлил на год, до 23 июня 2019 года, санкции, предусматривающие запрет европейским компаниям вкладывать инвестиции в оккупированный Россией Крым и импортировать товары с полуострова.

Ранее Порошенко заявлял, что приоритетом саммита Украина-Евросоюз, запланированного на 9 июля, будет необходимость интеграции Киева в энергетический, цифровой, таможенный союзы ЕС и Шенгенскую зону.