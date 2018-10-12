Экс-депутат Госдумы рассказал, когда разрешится проблема Донбасса

Он подчеркнул, что не существует этнических различий между жителями Донбасса и остальной Украиной, а также между ними нет религиозных и культурных различий.

Не существует ни одной фундаментальной причины конфликта на Донбассе, поэтому решение этой проблемы вряд ли может "зависнуть" надолго, заявил депутат Госдумы 2007-2016 годов Илья Пономарев.

Об этом он заявил во время чата в "Главреде".

Он подчеркнул, что не существует этнических различий между жителями Донбасса и остальной Украиной, а также между ними нет религиозных и культурных различий.

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"Да и языковая проблема полностью надумана российской пропагандой, а это означает, что как только исчезнет фактор медийной и военной интервенции, как ситуация нормализуется. При одном, естественно, условии, что горячие головы в остальной Украине не будут пытаться отомстить, а будут готовы перевернуть эту страницу во имя восстановления единства страны", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, бывший депутат Госдумы озвучил причины вероятного распада России.