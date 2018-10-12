Бывший депутат Госдумы озвучил причины вероятного распада России

Бывший российский политик подчеркнул, что к необратимым последствиям могут привести социальные проблемы внутри страны.

Депутат Госдумы РФ в 2007-2016 годах Илья Пономарев не сомневается, что внутренняя политика Кремля неизбежно приведет в будущем к распаду России.

Во время чата в "Главреде" он заявил, что причиной неминуемой гибели страны будет отнюдь не вмешательство Москвы во внутренние дела других стран.

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"К сожалению, я считаю, что чем дальше, тем больше вероятность распада России. Безусловно, я не в восторге от такой перспективы ни с точки зрения русского человека, который переживает за свою страну, ни с точки зрения соседей, которым после реализации такого сценария мало не покажется", - сказал экс-политик.

По словам Пономарева, Москва ведет грабительскую политику по отношению к своим регионам, и это в итоге спровоцирует крах России.

"Однако причиной этого будут не военные операции ЧВК "Вагнер", а антинародная социальная политика внутри страны, обнищание простых людей и грабительская политика жиреющей Москвы по отношению к регионам России", -подытожил спикер.

Ранее Пономарев заявлял, что главной жертвой президента РФ Владимира Путина является сама Российская Федерация.