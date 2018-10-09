В ПАСЕ сегодня рассмотрят изменения в правила сохранения санкций против России (видео)

Сегодня в Парламентской ассамблее Совета Европы рассмотрят регламентные изменения в правила и процедуры ассамблеи, которые могут усложнить процедуру сохранения санкций против России начиная с января 2019 года.

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Как говорится в сообщении на сайте ПАСЕ, докладчиком по этому вопросу будет депутат из Бельгии Петра де Саттер. Она представит доклад по усилению процесса принятия решений в ассамблее в контексте полномочий национальных делегаций.

В проекте резолюции, который должен быть проголосован после прений, говорится о намерении ПАСЕ повысить согласованность, легитимность и эффективность механизма принятия решений путем внесения изменений в некоторые процедурные положения.

В частности, предусмотрено, что в контексте усиления согласованности процедур ассамблеи полномочия национальных делегаций, и в данном случае российской делегации, можно ставить под сомнение или пересматривать в том случае, если будут существовать достаточно веские основания.

С этой целью предполагается увеличить долю голосов для обжалования полномочий национальных делегаций с 50% до 2/3 всех присутствующих членов ПАСЕ в сессионном зале.

Также в резолюции сказано, что "при открытии очередной сессии на основании запроса не менее 1/6 части членов ассамблеи, которые присутствуют в сессионном зале и относятся к не менее пяти национальным делегациям, рекомендуется, что соответствующие полномочия (делегации той или иной страны) не должны быть утверждены".

Чтобы поставить вопрос о пересмотре этих полномочий, предусмотрено внесение проекта резолюции от не менее 1/6 части членов ПАСЕ, представляющих не менее пяти национальных делегаций. Проект необходимо зарегистрировать за неделю до открытия сессии с рекомендацией, что полномочия должны быть пересмотрены. Для принятия проекта необходимо 2/3 голосов всех присутствующих в сессионном зале членов ассамблеи.

Согласно проекту резолюции, необходимо должным образом обосновать причины, чтобы поставить под сомнение полномочия национальных делегаций. Для этого должны существовать существенные основания. Речь идет о серьезных нарушениях базовых принципов Совета Европы или об упорном нежелании страны-члена соблюдать обязательства.

Также в проект резолюции подготовлен ряд поправок, которые будут рассматриваться вместе с проектом.

В частности, в поправках указывается, что ПАСЕ должна решать вопрос о лишении или приостановлении некоторых прав на участие или представительство в органах ассамблеи, которая может включать права членов ассамблеи на избрание судей Европейского суда по правам человека, комиссара по правам человека, генерального секретаря Совета Европы и его заместителя, а также генерального секретаря ПАСЕ.

Как сообщал УНИАН, 8 октября председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев заявил, что на осенней сессии ПАСЕ украинская делегация попытается не допустить ликвидации санкций по требованию РФ.

Президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье высказалась за поддержку конструктивного, откровенного и открытого диалога с российскими депутатами. По словам Мори-Паскье, необходимо обсуждение о внесении возможных изменений в процедуры и правила ПАСЕ, которые могут привести к отмене санкций против РФ.

Ранее Арьев заявлял, что в ПАСЕ предлагают усложнить процедуру введения санкций против делегаций стран, нарушающих права человека, а также принципы демократии и верховенства права. Кроме того, он заявлял, что в ПАСЕ хотят увеличить долю голосов с 50% до 2/3 в вопросе обжалования полномочий национальных делегаций, в том числе в контексте продолжения санкций против РФ.

Это решение может усложнить процедуру продления санкций против РФ, введенных в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российских депутатов лишили права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах. С тех пор действие санкций против российской делегации несколько раз продлевали, а в соответствующих резолюциях ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.